Укравтодор обещает начать строить первую платную дорогу

13.08.17 18:17Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Рассказывая о платной дороге Киев - Белая Церковь, глава Укравтодора озвучил и размер своей зарплаты.

В Украине начинается строительство первой платной дороги, которая в будущем свяжет Киев и Белую Церковь. Подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь начало Госагентство автомобильных дорог Украины, сообщил на своей странице в Facebook написал и. о. главы Укравтодора Славомир Новак.

"Мы начали подготовку к запуску новых проектов, финансируемых за счет средств международных организаций, проводим подготовку к запуску строительства первой концессионной дороги Киев - Белая Церковь", - отметил он.

Кроме того, он вспомнил недавний скандал со своей зарплатой (9 августа СМИ сообщили о надбавке к зарплате главы Укравтодора на 900% - ред.).

"Ни один представитель СМИ официально не обратился к Укравтодору для получения точной информации. Поэтому, не дожидаясь периода декларирования и предупреждая дальнейшие манипуляции, откровенно этой информацией с вами делюсь. В этом году Кабинет Министров определил мне должностной оклад 13 тыс. грн., а также предусмотрел надбавку. Суммарно в среднем моя заработная плата составляет 100 тыс. грн. после вычета налогов. Которые, кстати, плачу в Украине", - заверил Новак.

Отметим, согласно сообщению Мининфраструктуры, Новак получил зарплату на 900% больше, чем оговаривалось, из-за трех надбавок. Это надбавка за интенсивность труда в 300% оклада; надбавка за выполнение особо важной работы – еще 300% должностного оклада, и премия – еще 300% оклада.

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