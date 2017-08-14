31.07.17 12:172450
Кіностудію ім. Довженка та Київський цирк виставили на продаж - ЗМІ
|14.08.17 08:23
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У перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації протягом 2017-2020 років, увійшли Національний цирк України і Національна кіностудія ім. Олександра Довженка, а також ще низка українських державних цирків і кіностудій.
У перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації протягом 2017-2020 років, увійшли Національний цирк України і Національна кіностудія ім. Олександра Довженка, а також ще низка українських державних цирків і кіностудій.
Про це пише Дзеркало тижня.
Видання зазначає, що зараз перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації протягом 2017-2020 років налічує всього 893 держпідприємства, однак згодом їх кількість зросте майже до 4 тисяч.
У цьому переліку знаходиться Національний цирк України, а також цирки в Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі та Львові. Крім того, там значаться: Національна кіностудія ім. Олександра Довженка, Українська студія хронікально-документальних фільмів, Українська кіностудія анімаційних фільмів.
Зазначається, що приватизація цих об'єктів є нібито одним із зобов'язань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ). При цьому, приватизація установ з національним статусом є юридично і політично складним процесом