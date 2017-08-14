Кіностудію ім. Довженка та Київський цирк виставили на продаж - ЗМІ

У перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації протягом 2017-2020 років, увійшли Національний цирк України і Національна кіностудія ім. Олександра Довженка, а також ще низка українських державних цирків і кіностудій.

Про це пише Дзеркало тижня.

Видання зазначає, що зараз перелік об'єктів державної власності, які підлягають приватизації протягом 2017-2020 років налічує всього 893 держпідприємства, однак згодом їх кількість зросте майже до 4 тисяч.

У цьому переліку знаходиться Національний цирк України, а також цирки в Харкові, Дніпрі, Одесі, Кривому Розі та Львові. Крім того, там значаться: Національна кіностудія ім. Олександра Довженка, Українська студія хронікально-документальних фільмів, Українська кіностудія анімаційних фільмів.

Зазначається, що приватизація цих об'єктів є нібито одним із зобов'язань, які Україна взяла на себе в рамках домовленостей з Міжнародним валютним фондом (МВФ). При цьому, приватизація установ з національним статусом є юридично і політично складним процесом