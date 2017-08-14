Курс валют на 14 августа

14.08.17 09:00Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 августа установлены на таком уровне:

25,695 711 грн за доллар;

30,231004 грн за евро;

0,426 930 грн за российский рубль;

33,350 989 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 13 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара совсем незначительно возросла, курс евро также поднялся, российский рубль упал в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг также стал дешевле.

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