31.07.17 12:172450
Курс валют на 14 августа
|14.08.17 09:00
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На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,69 грн / долл., передает УНН со ссылкой на Курс Денег .
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 14 августа установлены на таком уровне:
25,695 711 грн за доллар;
30,231004 грн за евро;
0,426 930 грн за российский рубль;
33,350 989 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 13 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара совсем незначительно возросла, курс евро также поднялся, российский рубль упал в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг также стал дешевле.