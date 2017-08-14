Профилактический рейд провели спасатели в лесах Николаева

14.08.17 09:39Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Статистика возникновения пожаров в природных экосистемах, в том числе в пределах лесопарковых массивов, вызывает у спасателей Николаевщины существенное беспокойство.

Поэтому почти ежедневно сотрудники ДСЧС проводят информационно-профилактические мероприятия.

Об этом сообщает ГУ ДСЧС Украины в Николаевской области.

Выходные дни, 12 и 13 августа, не стали исключением. Мероприятия прошли в каждом районе области. Спасатели приехали к традиционным «людным» местам в лесах, парках и скверах, пообщались со взрослыми и маленькими и призвали их соблюдать основные противопожарных правил. В рамках бесед сотрудники ДСЧС рассказывали о количестве пожаров, которые уже произошли в пределах лесопарковых массивов и отмечали последствиях, которые нанес огонь окружающей среде. Особое внимание уделялось причинам возгораний в природных экосистемах, ведь как показывает практика в большей части горит из-за нарушения правил безопасности в стороны населения. «Всего в рамках указанных мероприятий охвачено около 500 граждан, которые получили много полезной и интересной информации. А в память спасатели подарили им информационно-просветительские листовки и призывали беречь природу от огня», — говорится в сообщении.

Информирует Николаевские Известия

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