В Украине закупили оборудование для оформления паспортов почти на 110 млн гривен

В Украине за год работы ProZorro органы местной власти и Государственная миграционная служба заключили около 35 сделок по закупке оборудования для оформления загранпаспортов и внутренних паспортов-карточек на общую сумму 109 млн 820 гривен.

Об этом сообщают "Наши Гроши".

"Семь закупок на 887 тыс. гривен было проведено по процедуре отчетности о заключенном договоре, две закупки на 282 тыс. гривен - по правилам допороговых закупок без конкуренции, а остальные - путем открытых торгов", - говорится в сообщении.

В частности Государственная миграционная служба по результатам аукционов заключила с "Компания "Версия" два крупнейших договоры на сумму 91 млн 180 гривен.

Отмечено, что было заказано:

195 рабочих станций для оформления и выдачи документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус с оборудованием для снятия биометрических данных и регистрации места проживания по 209 тыс. гривен.

232 рабочие станции для оформления и выдачи документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус с оборудованием для снятия биометрических данных по 158 тыс. гривен.

37 рабочих станций для отделов адресно-справочной работы по 20тыс 566 гривен.

735 внешних цифровых клавиатур по 267 гривен.