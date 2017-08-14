В Украине закупили оборудование для оформления паспортов почти на 110 млн гривен

14.08.17 11:19Сколько просмотров этой статьи38Сколько комментариев этой статьи0

В Украине за год работы ProZorro органы местной власти и Государственная миграционная служба заключили около 35 сделок по закупке оборудования для оформления загранпаспортов и внутренних паспортов-карточек на общую сумму 109 млн 820 гривен.

Об этом сообщают "Наши Гроши".

"Семь закупок на 887 тыс. гривен было проведено по процедуре отчетности о заключенном договоре, две закупки на 282 тыс. гривен - по правилам допороговых закупок без конкуренции, а остальные - путем открытых торгов", - говорится в сообщении.

В частности Государственная миграционная служба по результатам аукционов заключила с "Компания "Версия" два крупнейших договоры на сумму 91 млн 180 гривен.

Отмечено, что было заказано:

195 рабочих станций для оформления и выдачи документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус с оборудованием для снятия биометрических данных и регистрации места проживания по 209 тыс. гривен.

232 рабочие станции для оформления и выдачи документов, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус с оборудованием для снятия биометрических данных по 158 тыс. гривен.

37 рабочих станций для отделов адресно-справочной работы по 20тыс 566 гривен.

735 внешних цифровых клавиатур по 267 гривен.

Похожие новости

01.08.17 11:07Україна цього року закупить 700 тисяч тон вугілля у США

28.03.17 08:45Николаевский Департамент ЖКХ без конкурса отдал почти 150 тысяч гривен на семинары "своему человеку"

26.03.17 19:13Украина увеличивает закупки российских удобрений

16.01.17 10:36Хищники Николаевского зоопарка будут с мясом

12.01.17 11:09Департамент ЖКХ за ремонт николаевских дорог в декабре отдал 16 млн гривен

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Понедельник, 14.08.2017

Закругление верхнее-левое

11:54За півроку українці забрали 1 млрд грн з російських банків

11:31Николаевщина второй год подряд продемонстрировала 21-й результат по ВНО

11:19В Украине закупили оборудование для оформления паспортов почти на 110 млн гривен

11:07Сегодня Медовый спас

10:48Где в Николаеве не будет воды: найдите свой адрес

10:31Леонардо Ди Каприо сыграет Леонардо да Винчи

10:20Горело старое кладбище в Николаеве

09:52Аргументы против вооружения Украины не выдерживают критики — экс-посол США

09:39Профилактический рейд провели спасатели в лесах Николаева

09:19КНДР може випробувати ще одну балістичну ракету - ЦРУ

09:00Курс валют на 14 августа

08:42Вчера в Николаеве произошла очередная авария

08:23Кіностудію ім. Довженка та Київський цирк виставили на продаж - ЗМІ

08:02Доба в АТО: найгарячіше було на Донецькому напрямку

 13.08

21:00"Ice tea in the ass". До футбольного ЧС-2018 російські кафе переклали меню.

20:48Бомбу на вокзале в Киеве не нашли

20:35Шимпанзе научились играть в «камень, ножницы, бумагу»

20:16Подлодку Наутилус подняли, но пропавшую журналистку не нашли

19:55В Киеве эвакуировали вокзал: ищут бомбу

19:39В Николаеве спасатели более часа боролись с пожаром в доме

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

31.07.17 12:172450

Украинский ячмень дорожает и уходит на экспорт

31.07.17 12:342470

Часть сооружений Чернобыльской АЭС выставили для аренды под солнечную электростанцию

31.07.17 12:504540

Анджелина Джоли опровергла обвинения в жестоком обращении с детьми на кастинге в Камбодже

31.07.17 13:072360

За неделю Николаев пополнился 102 горожанами

Самые читаемые

05.08.17 10:0815860

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

31.07.17 16:2110040

Геращенко: ЛДНР включили Агеева в обменный список

01.08.17 14:137520

В Николаеве продолжаются сборы резервистов

31.07.17 19:007220

Российский гимн оказался под запретом на ЧМ по легкой атлетике в Лондоне

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама