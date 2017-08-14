Николаевщина второй год подряд продемонстрировала 21-й результат по ВНО

Как и в прошлом году, Николаевская область заняла 21-е место из 24-х в общеукраинском рейтинге по среднему баллу, полученному в ходе внешнего независимого тестирования (ВНО) в 2017 году.

Такие данные опубликовал на своей странице в Facebook народный депутат, председатель подкомитета по вопросам образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Тарас Креминь.

Средний балл по Николаевской области составил 138,12. Для сравнения у лидера рейтинга – Львовской области, этот показатель достиг 149,99 балла.

Количество учащихся, которые не сдали один или больше экзаменов на Николаевщине составило 33%.

Ниже Николаевской в рейтинге только три области: Херсонская, Черновецкая и Закарпатская.