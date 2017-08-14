31.07.17 12:172450
За півроку українці забрали 1 млрд грн з російських банків
|14.08.17 11:54
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Найбільшу суму депозитів у гривні українці забрали з "Сбербанку" - 509,4 млн гривень, це склало 28,3% від всіх депозитів у гриві.
Найбільшу суму депозитів у гривні українці забрали з "Сбербанку" - 509,4 млн гривень, це склало 28,3% від всіх депозитів у гриві.
Про йдеться у повідомленні Національного банку України.
З "ВТБ Банку" за поточні півроку вивели 301,9 млн гривень вкладів (17,8%), з "Промінвестбанку" - 282,26 млн гривень (11,8%).
Загалом З 90 платоспроможних банків в Україні, станом на 1 липня 2017 року 70 установ за підсумками першого півріччя були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 8.2 млрд. гривень інші 20 були збитковими.