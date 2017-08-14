За півроку українці забрали 1 млрд грн з російських банків

Найбільшу суму депозитів у гривні українці забрали з "Сбербанку" - 509,4 млн гривень, це склало 28,3% від всіх депозитів у гриві.

Про йдеться у повідомленні Національного банку України.

З "ВТБ Банку" за поточні півроку вивели 301,9 млн гривень вкладів (17,8%), з "Промінвестбанку" - 282,26 млн гривень (11,8%).

Загалом З 90 платоспроможних банків в Україні, станом на 1 липня 2017 року 70 установ за підсумками першого півріччя були прибутковими та отримали чистий прибуток у розмірі 8.2 млрд. гривень інші 20 були збитковими.