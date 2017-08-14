Антирейдерські аграрні штаби запрацюють в усіх областях України до 15 серпня

14.08.17 13:32Сколько просмотров этой статьи78Сколько комментариев этой статьи0

До 15 серпня цього року в усіх областях України запрацюють антирейдерські аграрні штаби, які протидіятимуть спробам рейдерських захоплень земель та врожаю. Про це під час прес-конференції повідомила заступник Міністра юстиції з питань державної реєстрації Олена Сукманова.

«Сьогодні агрорейдерство є найгарячішою темою. Шахраї та бандити, користуючись правовою неграмотністю українців та злочинними діями реєстраторів, відбирають у людей землю і врожай. Щоб протистояти цьому явищу, Мін’юст ініціював створення антирейдерських штабів, які функціонуватимуть на базі облдержадміністрацій. У середу Кабінет Міністрів підтримав цю ініціативу», - сказала заступник Міністра юстиції.

Вона також повідомила, що такі антирейдерські штаби вже діють на Миколаївщині та Херсонщині , де відбулися їх перші засідання.

За її словами, для забезпечення комплексного підходу в боротьбі з рейдерством до складу штабів увійдуть представники Міністерства юстиції, правоохоронних органів, органів прокуратури,Держгеокадастру, а також аграрії та громадськість.

«Робота цих штабів повинна бути максимально доступною, прозорою та зрозумілою для людей. Окрім того, при центрах безоплатної правової допомоги Міністерства юстиції формуються мобільні групи, які їздитимуть по селах і надаватимуть юридичну допомогу людям на місцях», - наголосила заступник Міністра юстиції.

Вона також зауважила: провідні аграрні асоціації, зокрема «Аграрний союз України», «Земельна спілка України», «Всеукраїнська аграрна рада» та «Асоціація фермерів та приватних землевласників України», підтримали таку ініціативу Мін'юсту і готові делегувати своїх представників у антирейдерськіштаби.

«Я дуже вдячна нашим аграрним асоціаціям, які погодилися пліч-о-пліч з Міністерством юстиції боротися з таким ганебним явищем і захищати людей, їх власність та майно», - зазначила ОленаСукманова.

За словами заступника голови «Всеукраїнської аграрної ради» Михайла Соколова, ініціатива Мін’юсту зі створення антирейдерських штабів є дійсно унікальною.

«Мабуть, важко придумати щось краще, ніж регіональні штаби, які є близькими до людей і можуть оперативно розібратися у тому, що сталося», - зазначив він.

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