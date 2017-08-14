В Николаеве пересмотрели нормы питания детей в учебных заведениях

14.08.17 15:16Сколько просмотров этой статьи58Сколько комментариев этой статьи0

На питание каждого дошкольника в детсаду по нормам должны тратить 23-25 грн. в день. В Николаеве кормят на 9 грн.

Об этом сообщает «Інше ТВ».

Но теперь ситуация изменилась – сегодня, 14 августа, члены исполкома внесли изменение в принятое ранее (15 февраля 2016 года) решение «Об установлении граничных норм средств для питания детей в учебных заведениях».

Как отметила начальник городского управления образования Анны Деркач, изменения вызваны необходимостью привести в соответствие денежные нормы к натуральным, согласно Постановлению Кабинета Министров №1591.

Также А.Деркач добавила, что повышение суммы выделяемых средств будет происходить за счет экономии средств, образовавшейся во время карантина, а также за счет процента посещения воспитанниками дошкольных учебных заведений города.

Теперь в цифрах.

В детских садах, которые получают питание от коммунально-производственного предприятия по организации питания в учебных заведениях:

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