У Миколаєві дітей АТОвців безкоштовно вчитимуть музиці та малюванню

Навчання у школах естетичного виховання у Миколаєві для дітей учасників АТО відтепер безкоштовне

Відповідне рішення ухвалили члени виконкому Миколаївської міської ради у сьогодні, 14 серпня, передає портал Depo.

Згідно рішення "Про погодження щомісячної плати та встановлення додаткових пільг за навчання у початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (школах естетичного виховання) на 2017-2018 навчальний рік" виконком встановив пільги у розмірі 100% за навчання для дітей військовослужбовців Збройних Сил України строкової та контрактної форми служби та працівників органів внутрішніх справ, загиблих при виконанні службових обов'язків; дітей, батьки яких є учасниками проведення антитерористичної операції; дітей, батьки яких загинули (померли) під час участі у проведенні антитерористичної операції.

Крім того, встановлено додаткові пільги з плати за навчання у розмірі 50% дітям, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших країн.