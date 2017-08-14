Николаевские полицейские пресекли распространение рекламы наркотиков в YouTube

На выходных пользователи YouTube южных регионов Украины могли лицезреть перед видео-роликами рекламу наркосайта.

"Оплаченная реклама на YouTube, где очень жесткие и строгие нормы публикации видео-контента, предлагала купить разные виды наркотиков на неком сайте – видео и озвученное содержание ролика повергало в шок: днище наркопритоновского бытия (вплоть до призыва – «Так давайте накуримся!»). Вот так вот наркотраффик научился выходить на пользователей популярной видеосети, обходя ограничения. Почему Николаев (и Одесса, кстати, тоже)? Потому что через этот сайт наркоторгаши предлагали «трудоустройство» нашим горожанам – искали терпил, которые будут эти наркотики распространять в южном регионе", - написала на своей странице в Facebook спикер Национальной полиции Николаевской области Елена Бережная.

Сотрудники николаевского управления противодействия наркопреступности и отдела противодействия киберпреступности моментально отреагировали на появление такой рекламы, передает podrobnosti.mk.ua.

"Выяснилось, что создатели ролика вычислили тэги-стопы, за которые автоматически ботами Ютуба блокируется контент, и смогли создать такое содержание, которое не имело в своем описании запрещенные слова, но при этом смысловая нагрузка которого была, мягко говоря, недвусмысленная, - резюмировала Елена Бережная.

Машину-бота YouTube они смогли обмануть, но николаевские полицейские смогли достучаться до администраторов сети, и реклама наркотиков на YouTube в тот же день была заблокирована.