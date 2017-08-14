В Украине могут обвалиться цены на водку

14.08.17 16:14Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

Водка подешевеет, а энергетические напитки, наоборот, подорожают.

На фоне общей инфляции и удорожания жизни в Украине могут снизиться цены на спиртные напитки. Дешевые водка и коньяк для народа станут реальностью, если Верховная Рада примет поданный на днях законопроект № 7019.

Документ предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс в части налогообложения акцизом крепкого алкоголя. В пояснительной записке авторы (народные депутаты от БПП Геннадий Чекита, Александр Жолобецкий, Руслан Сольвар, Виталий Гудзенко) утверждают, что производителей спиртного в нашей стране неоправданно ущемляют.

Как рос акциз

К примеру, за последние шесть лет акциз на спирт менялся семь раз и в итоге вырос с 42,12 грн./л в 2011г до 126,96 грн в этом году, то есть на 300%.

Похожая ситуация и с коньячными спиртами, налог на которые увеличился с 20 грн./л в 2011г до 105,8 грн. в этом.

При этом особенно резко акцизы выросли за последние три года — в 2-2,5 раза.

Государство рекордно повышает налоги для продавцов «вредных товаров», в частности, алкоголя и табака не случайно — именно за их счет власти пытаются «подлатать» бюджет. Нередко производителям анонсируют еще более рекордные ставки, так что даже повышение на 30-40% они потом воспринимают с облегчением. Так, например, было с алкоголем в 2015 году — изначально акциз планировали увеличить на 100%, а потом сделали производителям «уступку», повысив его только на треть.

Между тем, как утверждают авторы законопроекта, государство, по-сути, нарушает тот же Налоговый кодекс, в котором указано, что ставки могут индексироваться лишь на коэффициент роста потребительских цен.

По данным же Госстата, в 2015 зарплаты в Украине выросли только на 10,6%, а в 2016г — на 23,7%. Индекс потребительских цен составил соответственно 143,3% и 112,4%. А вот акцизы за это время выросли на 110% на водку и на 300% на коньяк.

Производство алкоголя

Следствием столь экономически необоснованной государственной политики стало резкое снижение производства алкоголя. Так, по данным Госстата, если в 2011г в стране разлили 33,4 млн. дал водки, то в 2016 г — 16,8 млн. дал, то есть, вдвое меньше.

Продажи водки за последние 4 года сократились с 27,8 млн. дал до 14,2 млн. дал, а коньяка — с 4,1 млн. до 2,3 млн. дал, -сообщают в ГФС.

Так что в итоге зарабатывать больше на алкогольном акцизе государство не стало: сборы, как и ранее, составляют приблизительно 5,5 млрд. грн. в год.

Почему так происходит?

Понятно, что пить меньше украинцы не стали. Просто рынок постепенно перекочевал в тень и теперь зарабатывают на нем «серые» производители.

Чтобы изменить ситуацию, народные депутаты предлагают пересчитать акциз, снизив его для водки с нынешних 126,96 грн. до 105,8 грн./л и для коньяка — со 105,8 грн. до 96,5 грн./л.

Чтобы компенсировать возможные бюджетные потери, депутаты предлагают ввести акциз на энергетические напитки на уровне 7 грн./л (сейчас они налогом не облагаются).

Авторы законопроекта утверждают, что его принятие позвонит вывести рынок крепкого алкоголя из тени и даже увеличить бюджетные поступления на 162 млрд. грн. в год. А заодно -отучить украинцев от «вредных» энергетических напитков, содержащих кофеин.

Стоит отметить, что в случае принятия законопроекта это будет уже вторая крупная победа алкогольных лоббистов. Недавно они добились от Кабмина увеличения минимальной розничной цены на водку до 80 грн. за бутылку 0,5л (до этого — 70 грн.). Это поможет легальным производителям потеснить «серых» конкурентов, но не увеличит продажи алкоголя, ведь у людей попросту нет денег.

Так что более выгодным для лоббистов окажется снижение налогов. Так они смогут объявить распродажу, снизив цены на крепкий алкоголь до 60 грн. за бутылку.

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