У Миколаївській області крадій забув свій гаманець на місці злочину

14.08.17 16:38Сколько просмотров этой статьи46Сколько комментариев этой статьи0

Нестандартний випадок пограбування стався в одному сiл. Там злочинець устиг забрати чуже добро й навiть накивав п'ятами, але проколовся, залишивши в хатi свої речi.

Це сталося в обiдню пору, коли 35-рiчний син господинi будинку повернувся додому й спершу звернув увагу на розкиданi по пiдлозi речi. А одразу пiсля цього почув шурхiт в однiй з кiмнат.

Молодик кинувся туди. Ще б мить, i вiн схопив би злодiя, але той дременув через запасний вихiд, а там перестрибнув через паркан -- i втiк, пише газета Експрес.

Син кинувся телефонувати правоохоронцям. А коли тi приїхали, перелiчив втрачене -- 10 тисяч доларiв i 50 тисяч гривень.

"Злодюга ще й золотi прикраси згрiб у свiй гаманець, але залишив його на столi. Просто не сподiвався, що я ввiйду, от i не встиг прихопити", -- розповiдав слiдчим потерпiлий.

"Пiдозрюваного затримали дуже швидко пiсля скоєння крадiжки, ним виявився 30-рiчний житель сусiдньої областi, -- повiдомляє Ольга Передеренко, начальник ГУ НП в Миколаївськiй областi. -- Уже вiдомо про причетнiсть затриманого до скоєння ще двох крадiжок. Слiдство триває".

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