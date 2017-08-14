В Южном Буге обнаружена палочка холеры

В понедельник, 14 августа, в Николаевской облгосадминистрации провели экстренное совещание из-за найденной палочки холеры в реке Южный Буг.

Об этом «Новостям-N» сообщили в облгосадминистрации.

В ходе совещания стало известно, что анализы, взятые в реке Южный Буг, показали наличие палочки холеры. Это было подтверждено лабораторно. Возможная причина появления палочки — аномальная жара.

На сегодняшний день, заболевших не зафиксировано. На комиссии принято ряд первоочередных рекомендаций к структурным подразделениям и органам власти. В частности, городу рекомендовано закрыть все пляжи и усилить работу по стихийным рынкам. Особенно в тех местах, где торгуют рыбой и морепродуктами.

Облгосадминистрация призывает жителей города и области не купаться в реке, а также тщательно мыть руки. На данный момент, областная инфекционная больница в полной готовности: закуплены антибиотики и подготовлены палаты на случай массовых заболеваний.

Холера - это острое диарейное заболевание, в результате которого, при отсутствии лечения, через несколько часов человек может умереть. Возбудитель холеры - холерный вибрион.

Источником возбудителя инфекции является человек - больной или носитель вибрионов.

Холера передается только фекально-оральным путем, чаще при употреблении загрязненной воды для питья, мытья посуды, овощей, фруктов, при купании и т. д., а также через пищу и при бытовых контактах.

Основным резервуаром являются люди и водные ресурсы, такие как солоноватая вода и устья рек, где часто происходит цветение водорослей.

Клиническая картина варьирует от бессимптомного вибриононосийствателя до тяжелого течения из-за резкого обезвоживания. Инкубационный период - от нескольких часов до 5 дней, чаще 1-3 дня. Болезнь обычно начинается остро.

Первым клинически выраженным признаком холеры является понос. Рвота обычно появляется вслед за поносом внезапно, без предшествующей тошноты. У большинства больных понос и рвота не сопровождаются болью в животе.

Прогноз при своевременном и правильном лечении, как правило, благоприятный.

Чрезвычайно важно выявление больных на раннем этапе, должное и своевременное лечение и изоляция их в специализированный стационар с целью ограничения распространения болезни.

Наиболее эффективной мерой борьбы с холерой является профилактика и обеспечение готовности к проведению адекватных действий в случае выявления больного.

Рекомендации ВОЗ для населения по предупреждению холеры - три основных правила: подвергайте пищу термической обработке; прокипятите воду; мойте руки.