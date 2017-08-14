У Миколаєві за 4 мільйони реконструюють фонтан У міському сквері «Манганаріївський» найближчим часом з’явиться фонтан. Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомляє кореспондент «Миколаївської правди». Як повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько, реконструкція фонтану в сквері «Манганаріївський» передбачає встановлення насосної техніки, проведення ремонтних робіт приміщень, що знаходяться під «чашею» фонтану, облаштування громадських туалетів та ремонт внутрішніх мереж. Реконструкція фонтану обійдеться місту в 4 мільйони гривень. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама