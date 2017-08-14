У Миколаєві за 4 мільйони реконструюють фонтан

14.08.17 17:36Сколько просмотров этой статьи29Сколько комментариев этой статьи0

У міському сквері «Манганаріївський» найближчим часом з’явиться фонтан.

Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомляє кореспондент «Миколаївської правди».

Як повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько, реконструкція фонтану в сквері «Манганаріївський» передбачає встановлення насосної техніки, проведення ремонтних робіт приміщень, що знаходяться під «чашею» фонтану, облаштування громадських туалетів та ремонт внутрішніх мереж.

Реконструкція фонтану обійдеться місту в 4 мільйони гривень.

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