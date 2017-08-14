31.07.17 18:213440
У Миколаєві за 4 мільйони реконструюють фонтан
|14.08.17 17:36
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У міському сквері «Манганаріївський» найближчим часом з’явиться фонтан.
У міському сквері «Манганаріївський» найближчим часом з’явиться фонтан.
Про це стало відомо під час засідання виконавчого комітету Миколаївської міської ради, повідомляє кореспондент «Миколаївської правди».
Як повідомив директор департаменту житлово-комунального господарства Андрій Палько, реконструкція фонтану в сквері «Манганаріївський» передбачає встановлення насосної техніки, проведення ремонтних робіт приміщень, що знаходяться під «чашею» фонтану, облаштування громадських туалетів та ремонт внутрішніх мереж.
Реконструкція фонтану обійдеться місту в 4 мільйони гривень.