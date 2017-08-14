Погода на завтра: в Украине легкая прохлада и дождь 15 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр. На западе переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +21...+27 градусов. На севере переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +24...+30 градусов. В центре переменная облачность, местами кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+21 градус, днем +24...+31 градус. На востоке переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+24 градуса, днем +30...+35 градусов. На юге переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +30...+35 градусов. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама