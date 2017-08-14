Погода на завтра: в Украине легкая прохлада и дождь
|14.08.17 17:57
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15 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.
На западе переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +21...+27 градусов.
На севере переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +24...+30 градусов.
В центре переменная облачность, местами кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+21 градус, днем +24...+31 градус.
На востоке переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+24 градуса, днем +30...+35 градусов.
На юге переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +30...+35 градусов.