Погода на завтра: в Украине легкая прохлада и дождь

14.08.17 17:57Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

15 августа в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +16...+18 градусов, днем +26...+28 градусов, сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +11...+17 градусов, днем +21...+27 градусов.

На севере переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +12...+18 градусов, днем +24...+30 градусов.

В центре переменная облачность, местами кратковременный дождь, кое-где гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14...+21 градус, днем +24...+31 градус.

На востоке переменная облачность, днем местами кратковременный дождь, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +17...+24 градуса, днем +30...+35 градусов.

На юге переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +19...+24 градуса, днем +30...+35 градусов.

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