В Украине сократят число получателей стипендий

Минфин при этом надеется увеличить суммы выплат.

Министерство финансов планирует в 2018 году уменьшить количество получателей стипендий до 25%, а к 2020 году – до 15%. Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Марченко, передает "Экономическая правда".

По словам Марченко, на сегодняшний день стипендии получают 40-45% студентов. "Мы не собираемся уменьшать стипендию, мы хотим ее повысить. При 15% академических стипендиатов размер стипендии может быть на уровне минимальной зарплаты, прожиточного минимума", – сказал он.

"Мы можем выйти из прожиточного минимума (с 2018 года планируется на уровне 1 700 гривен – Ред.) и приблизиться к минимальной зарплате (с 2018 года 3 723 гривен – Ред.). То есть уровень должен быть достаточен для того, чтобы на эту стипендию была возможность проживать", – подчеркнул замминистра.

Он отметил, что с вопросом о сроках вступления в силу новых правил следует обращаться в Министерство образования.

"Мы будем настаивать, чтобы они изменили процента стипендиатов и определили размер стипендии на уровне более высоком, чем в 2017 году. У нас были такие договоренности с Минобразования, что к 2020 году мы уровень стипендиатов сократим до 15%", – подытожил Марченко.

Ранее сообщалось, что согласно новым правилам выплат, 40-45% (конкретный процент утверждается вузом) студентов-бюджетников получают стипендию. К 2017 году 70% студентов получали стипендию.

Повышенную стипендию получает только определенный процент студентов по усмотрению учебного заведения.