Стихийные рынки Николаева переполнены рыбой из потенциально опасных водоемов

В понедельник, 14 августа, на стихийном рынке в Корабельном районе Николаева традиционно можно было увидеть точки по продаже свежей и вяленой рыбы, а также раков.

Не смотря на многочисленные запреты специалистов на употребление и покупку такой рыбы, так же того факта, что в водоемах в летний период происходят инфекционные вспышки, люди продолжают покупать сомнительный товар руководствуясь очень дешевой ценой, пишет Nikolaev24.com.ua