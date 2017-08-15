Стихийные рынки Николаева переполнены рыбой из потенциально опасных водоемов

15.08.17 08:14Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

В понедельник, 14 августа, на стихийном рынке в Корабельном районе Николаева традиционно можно было увидеть точки по продаже свежей и вяленой рыбы, а также раков.

Не смотря на многочисленные запреты специалистов на употребление и покупку такой рыбы, так же того факта, что в водоемах в летний период происходят инфекционные вспышки, люди продолжают покупать сомнительный товар руководствуясь очень дешевой ценой, пишет Nikolaev24.com.ua

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