В Украине резко изменится курс доллара: прогноз аналитика

15.08.17 08:38Сколько просмотров этой статьи39Сколько комментариев этой статьи0

В Украине ускорилась тенденция к укреплению национальной валюты. За прошедшую неделю на разных сегментах валютного рынка доллар потерял по отношению к гривне 0,4-0,6%.

Официальный курс американской валюты снизился с 25,84 до 25,70 гривни. Как прогнозирует старший аналитик "Альпари" Видим Иосуб, в конце этой недели курс доллара может опуститься до 25,5 гривни, сообщает Сегодня.

"На начавшейся неделе мы не видим причин для изменения действующей тенденции, и гривня, по всей вероятности, продолжит укрепляться. Официальный курс доллара и его стоимость на межбанке может опуститься в район 25,5 гривни, а наличный доллар в банках будет котироваться около 25,5/25,7 гривни", – прогнозирует Вадим Иосуб.

Как отмечает эксперт, вначале этой недели Национальны банк объявил аукцион по покупке на межбанке 50 миллионов долларов. Это подтверждает устойчивое превышение предложения валюты над спросом на нее на рынке. В этих условиях НБУ вынужден сглаживать чрезмерное укрепление гривни.

С предыдущим аукционом по покупке валюты НБУ выходил ровно неделю назад, в прошлый понедельник 7 августа, причем на ту же сумму – 50 миллионов долларов.

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