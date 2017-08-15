В Украине замер курс евро и падает доллар

Национальный банк обновил официальные курсы валют.

На сегодня, 15 августа, Национальный банк Украины (НБУ) установил такие курсы основных иностранных валют к гривне:

1 доллар США – 25,63 грн;

1 евро – 30,23 грн;

10 российских рублей – 4,28 грн.

Таким образом, курс доллара, по сравнению со вчерашними значениями, понизился на шесть копеек, передаёт Сегодня.

Курс евро практически не изменился после вчерашнего роста. На прошлой неделе евровалюта потеряла в цене 53 копейки.

Российский рубль "поправился" на две копейки.

В понедельник, 14 августа, курс доллара на межбанковском валютном рынке упал на четыре копейки в покупке и на пять копеек в продаже; торги завершились котировками 25,62 – 25,63 грн/долл. Евро на межбанке торговался на уровне 30,20 – 30,22 грн, опустившись на 11-12 копеек. Сегодняшние торги еще не начались.

Летом официальный курс доллара по отношению к гривни опустился с 26,3 до 25,7 грн.