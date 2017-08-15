Продуктовий кошик в Україні в липні подешевшав на 9%

15.08.17 11:59Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Вартість мінімальної продуктової корзини (МПК) в Україні в липні знизилася вперше з початку року - до 1421 гривні для працездатних осіб, що становить 84% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення.

ЕКОНОМІКА

Продуктовий кошик в Україні в липні подешевшав на 9%

Сьогодні об 11:48•Уніан

Вартість мінімальної продуктової корзини (МПК) в Україні в липні знизилася вперше з початку року - до 1421 гривні для працездатних осіб, що становить 84% від рівня прожиткового мінімуму для цієї категорії населення.

Про це повідомляється на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства з посиланням на громадське об'єднання "Економічний дискусійний клуб".

Експерти повідомили, що зниження було досягнуто за рахунок сезонного зменшення вартості плодоовочевої продукції.

Так, згідно з повідомленням, вартість товарів у групах "овочі і баштанні" знизилася на 37% (мінус 62 гривні), "фрукти і ягоди" - на 24% (мінус 50 гривень), "картопля" - на 24% (мінус 19 гривень). Також зменшилася і вартість яєць - на 16% (мінус 3,5 гривні).

"Таким чином, липень став першим місяцем цього року, коли відбулося зниження вартості МПК. В абсолютному вимірі, у липні порівняно з червнем, вартість МПК зменшилася на 124 гривні", - йдеться в повідомленні.

Разом з тим, експерти підкреслили, що такого істотного здешевлення навряд чи слід очікувати в наступні місяці, оскільки головним та єдиним фактором даного тренду виступив фактор сезонності.

За даними експертів, у структурі вартості МПК який місяць поспіль утримує лідерство молочна група товарів, на які припадає майже 28% всіх витрат МПК (393 гривні). Другу позицію зберігає витрати на м'ясні продукти - 24% (336 гривень), а третє місце залишається за фруктами - 11% (160 гривень). Найменші частки в структурі витрат в межах МПК мають групи "яйця" (1,3%) і "масло і рослинні жири" (1,9%).

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