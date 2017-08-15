Летальное оружие США уже в Украине – журналист

Украина закупила американские гранатометы и снайперские винтовки.

Украина закупила в США снайперские винтовки и небольшую партию ручных гранатометов PSRL-1. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, после поставок партии снайперских винтовок Barrett ВСУ и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку.

"Американское летальное оружие уже в Украине. После поставок партии снайперских винтовок калибра 12,7 мм Barrett М82 и М107 Вооруженным силам и Нацгвардии Украины США осуществили новую поставку – ручные гранатометы PSRL-1. В апреле 2017 года Нацгвардия купила 100 таких гранатометов у американской компании AirTronic USA. Гранатометы уже поступили на вооружение ряда подразделений, в частности, полка Азов и бригады быстрого реагирования 3018", – написал Бутусов.

Он отметил, что гранатомет представляет собой американскую модификацию советского гранатомета РПГ-7, который состоит на вооружении в Украине. Он отличается удобной эргономикой, изготовлен с применением композитных материалов и имеет измененную форму сопла, что обеспечивает повышение характеристик оружия со штатными обычными выстрелами к РПГ-7.

По мнению Бутусова, такую же модернизацию можно и нужно недорого провести для всех украинских РПГ-7, поскольку покупать крупную серию подобного оружия в США при его цене более чем в $5 тыс слишком дорого.

"Но главное, конечно, в этой истории – отнюдь не 100 гранатометов – поставка символическая на самом деле. Главное – что вслед за Barrett Украине удалось осуществить еще одну поставку летального оружия из США. Нет сомнений, что американские контролирующие органы сделку зафиксировали, однако не отменили, несмотря на действующий запрет на поставку летального оружия в Украину", – подчеркнул журналист.

Бутусов отметил, что такие сделки приближают давно ожидаемое и необходимое решение правительства США о предоставлении летального оружия Украине в рамках программ американской военной помощи.