Абитуриенты в Николаеве показали на ВНО один из худших результатов Николаевская область — в числе аутсайдеров в общеукраинском рейтинге по результатам внешнего независимого оценивания. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные народным депутатом Украины, председателем подкомитета по вопросам образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам науки и образования Тарасом Креминем. Николаевская область занимает 4-е место с конца. Средний бал в области – 138,12. Из 5 тысяч 314 выпускников 1 тысяча 755 человек не смогли сдать один или более предметов. Это 33% от общего количества выпускников, принявших участие в тестировании. Стоит отметить, что в прошлом году Николаевская область продемонстрировала аналогичные показатели. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама