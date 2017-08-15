В Кабмине рассказали, как будут начислять субсидии безработным

15.08.17 14:28Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Безработные граждане трудоспособного возраста смогут получить субсидию размером не более двух прожиточных минимумов.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

В правительстве пояснили, что зачислением двух прожиточных минимумов — с 1 мая 2017 года — 3248 гривен — государство выравнивает социальную справедливость между теми, кто действительно нуждается в поддержке в оплате жилищно-коммунальных услуг, и теми, кто вроде бы не работает, но на какие-то то доходы живет.

«Поэтому если человек трудоспособного возраста не работает, не служит в армии, не учится, ему при оформлении субсидии из 1 мая 2017 засчитывается не более двух прожиточных минимумов — 3248 гривен», — отмечается в сообщении.

В Кабмине добавляют, что это касается только трудоспособных лиц. В то же время, есть те, кто на самом деле находится в сложных жизненных обстоятельствах. И тогда комиссия будет рассматривать заявления от таких претендентов на субсидию.

«Решение о зачислении 2-х прожиточных минимумов людям трудоспособного возраста при оформлении субсидии призвано стимулировать население к труду и официальному трудоустройству. Таким образом государство борется с теневой экономикой и скрытой занятостью», — говорится в сообщении.

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