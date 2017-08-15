В этом году в первый класс пойдут более 408 тыс. детей, - Гриневич

15.08.17 15:47Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что в 2017 году в первый класс пойдут более 408 тыс. детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

СУСПІЛЬСТВО

В этом году в первый класс пойдут более 408 тыс. детей, - Гриневич

Сьогодні о 14:35•Цензор.Нет

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявляет, что в 2017 году в первый класс пойдут более 408 тыс. детей, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С 1 сентября в первый класс пойдут наши дети, это 408 тыс. 206 первоклассников. Больше всего первоклассников в Днепропетровской области - 34 тыс. 767 человек. Самый большой набор первоклашек в сельской местности предполагается во Львовской и Закарпатской областях", - сказала министр в ходе селекторного совещания по вопросу подготовки к началу нового 2017-2018 учебного года во вторник в Днепре.

По ее словам, увеличиваются и вложения государства в образование, сводный бюджет на образование в этом году составляет 168,6 млрд грн против 129,4 млрд в 2016 году.

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