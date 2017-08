Страна улучшила свой бизнес-климат.

Украина стала лидером в рейтинге Doing Business среди стран СНГ. Об этом пишет The Financial Times.

Согласно рейтингу, постсоветские страны, начиная с 2010 года, улучшили свой бизнес-климат больше, чем другие. Украина же достигла рекордного для себя успеха в улучшении условий ведения бизнеса, поэтому возглавила рейтинг.

Кроме этого, во Всемирном банке отметили усилия экономических реформ постсоветских государств, а именно Украины, России, Узбекистана, Беларуси, Казахстана.