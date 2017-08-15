За якістю впровадження і надання інклюзивної освіти Миколаївщина - друга в Україні
|15.08.17 19:01
|24
|0
Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, передає прес-служба ОДА.
«Під час селекторної наради під керівництвом Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана стало відомо, що за якістю впровадження і надання інклюзивної освіти Миколаївщина - друга в Україні! Безперервний доступ до шкіл та навчальних закладів забезпечено на 98%. Більшість шкіл обладнані пандусами, відбувається підвіз дітей», - написав голова ОДА.
У 8 школах та обласній психолого-медико-педагогічній консультації обладнано внутрішні туалети для дітей на візках, а у трьох спеціалізованих навчальних закладах області облаштовуються підйомники.
Олексій Савченко повідомив, що в області функціонують спецкласи для навчання дітей із затримкою психічного розвитку у 9 загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі у 2 школах-інтернатах. «Приємні речі – за постановою Кабміну з 2017/2018 навчального року припиняється набір до перших спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку шкіл-інтернатів. Тому на цей навчальний рік 73 дітям з особливими потребами рекомендовано інклюзивну форму навчання – в колективі, разом з їхніми однолітками», - відзначив очільник області.
Олексій Савченко зазначив, що після селектору провів додаткову нараду та надав доручення:
- Ще раз звернутися до правоохоронних органів, зокрема – до прокуратури стосовно результатів обстеження шкіл області та руйнації школи в Новому Бузі.
Задля скорочення черги дошкільнят – розглянути можливість створення додаткових дитячих садочків в місті Миколаєві та області.
Якомога швидше винести питання на сесію Миколаївської міськради щодо передачі майна ПТНЗ у власність міста. На ефективному вирішенні таких питань акцентував увагу й Прем’єр-міністр.
Нерозподілені та невикористані залишки освітньої субвенції (1,3 млн грн) спрямувати на придбання шкільних автобусів за умови співфінансування.
Наші ОТГ також мають доповісти, що робиться в їхніх школах і як триває процес підготовки до нового навчального року та опалювального сезону.
Встановити технагляд за проведенням капремонту у 29 школах та 12 садочках. Щоб жодного негативного впливу на навчальний процес не було! Безпека дітей - найважливіше!