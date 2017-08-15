За якістю впровадження і надання інклюзивної освіти Миколаївщина - друга в Україні

15.08.17 19:01Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, передає прес-служба ОДА.

«Під час селекторної наради під керівництвом Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана стало відомо, що за якістю впровадження і надання інклюзивної освіти Миколаївщина - друга в Україні! Безперервний доступ до шкіл та навчальних закладів забезпечено на 98%. Більшість шкіл обладнані пандусами, відбувається підвіз дітей», - написав голова ОДА.

У 8 школах та обласній психолого-медико-педагогічній консультації обладнано внутрішні туалети для дітей на візках, а у трьох спеціалізованих навчальних закладах області облаштовуються підйомники.

Олексій Савченко повідомив, що в області функціонують спецкласи для навчання дітей із затримкою психічного розвитку у 9 загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі у 2 школах-інтернатах. «Приємні речі – за постановою Кабміну з 2017/2018 навчального року припиняється набір до перших спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку шкіл-інтернатів. Тому на цей навчальний рік 73 дітям з особливими потребами рекомендовано інклюзивну форму навчання – в колективі, разом з їхніми однолітками», - відзначив очільник області.

Олексій Савченко зазначив, що після селектору провів додаткову нараду та надав доручення: - Ще раз звернутися до правоохоронних органів, зокрема – до прокуратури стосовно результатів обстеження шкіл області та руйнації школи в Новому Бузі.

  • Задля скорочення черги дошкільнят – розглянути можливість створення додаткових дитячих садочків в місті Миколаєві та області.

  • Якомога швидше винести питання на сесію Миколаївської міськради щодо передачі майна ПТНЗ у власність міста. На ефективному вирішенні таких питань акцентував увагу й Прем’єр-міністр.

  • Нерозподілені та невикористані залишки освітньої субвенції (1,3 млн грн) спрямувати на придбання шкільних автобусів за умови співфінансування.

  • Наші ОТГ також мають доповісти, що робиться в їхніх школах і як триває процес підготовки до нового навчального року та опалювального сезону.

  • Встановити технагляд за проведенням капремонту у 29 школах та 12 садочках. Щоб жодного негативного впливу на навчальний процес не було! Безпека дітей - найважливіше!

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