Про це повідомив на своїй сторінці у мережі Фейсбук голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, передає прес-служба ОДА.

«Під час селекторної наради під керівництвом Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана стало відомо, що за якістю впровадження і надання інклюзивної освіти Миколаївщина - друга в Україні! Безперервний доступ до шкіл та навчальних закладів забезпечено на 98%. Більшість шкіл обладнані пандусами, відбувається підвіз дітей», - написав голова ОДА.

У 8 школах та обласній психолого-медико-педагогічній консультації обладнано внутрішні туалети для дітей на візках, а у трьох спеціалізованих навчальних закладах області облаштовуються підйомники.

Олексій Савченко повідомив, що в області функціонують спецкласи для навчання дітей із затримкою психічного розвитку у 9 загальноосвітніх навчальних закладах, у тому числі у 2 школах-інтернатах. «Приємні речі – за постановою Кабміну з 2017/2018 навчального року припиняється набір до перших спеціальних класів для дітей із затримкою психічного розвитку шкіл-інтернатів. Тому на цей навчальний рік 73 дітям з особливими потребами рекомендовано інклюзивну форму навчання – в колективі, разом з їхніми однолітками», - відзначив очільник області.

Олексій Савченко зазначив, що після селектору провів додаткову нараду та надав доручення: - Ще раз звернутися до правоохоронних органів, зокрема – до прокуратури стосовно результатів обстеження шкіл області та руйнації школи в Новому Бузі.