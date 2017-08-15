Вылов рыбы и купание в реках Николаева запрещено!

15.08.17 19:12Сколько просмотров этой статьи72Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 15 августа, в актовом зале Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области состоялось заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Соответствующие службы приняли решение о запрете купания в реках, вылове рыбы, а также о проведении гиперхлорирования питьевой воды, сообщает Мой Город с ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Николаевской области.

Было рассмотрено экстренные вопросы, предотвращения и распространения случаев среди людей болезней, имеющих международное значение, в том числе холеры. Так, по сообщениям Николаевского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины, при проведении планового социально-гигиенического лабораторного мониторинга воды на открытых водоемах на наличие возбудителей инфекции, имеющих международное значение, а именно виброфлоры в районе пешеходного Ингульского моста из пробы от 07 августа выделено Vibrio cholerae О1 Eltor серовар Ogawa (холера). Культуру подтверждено Одесским противочумного института им. Мечникова.

По результатам рассмотрения вопроса было принято ряд распорядительных решений, даны распоряжения о принятии первоочередных мер, направленных на недопущение заражения граждан данной болезнью, а именно: запретить купание и рыбную ловлю в акватории рек Ингул, Южный Буг, Днепро-Бугский лиман, ввести гиперхлорирования питьевой воды, принять меры по ликвидации мест стихийной торговли продуктами питания, особенно рыбопродуктами.

Подводя итоги заседания Петр Каминский, начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Николаевской облгосадминистрации отметил: «Одной из основных задач на сегодня является профилактика случаев заболевания обнаружен вирус холеры. Следует принять все неотложные меры и проинформировать каждого гражданина о существующей опасности через официальные источники информации, все имеющиеся средства массовой информации. Чтобы и взрослый и малый знал как следует себя вести но не подвергал себя опасности. Но не следует забывать и о том, что уже вскоре осенне-зимний период. И мы можем столкнуться с другими, сезонными, проблемами. Поэтому вопросу подготовки к данному периоду следует также уделить должное внимание».

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