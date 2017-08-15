Депутат от «Оппоблока» Копейка теперь стал сторонником мэра Сенкевича

Депутат Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Игорь Копейка, который ранее постоянно подвергал критике мэра Александра Сенкевича и его работу, теперь стал на его защиту.

Об этом сообщают Новости-N.

Так, во время заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам ЖКХ, депутаты стали обсуждать передачу «Николаевоблтеплоэнерго» на баланс города и работу коммунальных предприятий. По убеждению членов комиссии Владислава Ентина и Олега Солтыса, «кризис-менеджеры», которых назначил на руководящие должности КП городской голова, не только не помогли решить проблемы задолженностей, но и ещё больше «загнали» предприятия в долги. Например Ентин, озвучил, что на «Николаевводоканале» задолженность в процентном соотношении возросла до 62,9 %.

Виновником такой работы коммунальных предприятий, что Ентин, что Солтыс, считают градоначальника Александра Сенкевича. Олег Солтыс даже предложил рекомендовать мэру отчитаться перед депутатами на сессии горсовета 31-го августа, перед голосованием по импичменту. Однако, предложение Солтыса вызвало негодование у его однопартийца Игоря Копейки, который тут же ринулся защищать мэра и обвинять во всех промахах заместителя градоначальника Мкртыч Мкртчяна. Копейка заявил, что Сенкевич не виноват в некачественной работе КП, так как у него есть профильные заместители и если с кого-то и спрашивать, то только с них. Депутат решил сыграть на опережение и внес другое предложение — заслушать отчет Мкртчяна о проделанной работе сразу по нескольким пунктам: -работа с бюджетом развития по благоустройству города;-передача «Николаевоблтеплоэнерго»; -бездомные животные.

Присутствующий на заседании комиссии Мкртчян поинтересовался сколько времени ему будет отведено на доклад. Копейка ответил, что если чиновник уложится в пять минут, то депутатский корпус будет только рад. Вице-мэр сразу сказал, доклад будет идти минимум 40 минут, но «оппозиционер» только подчеркнул, что депутаты готовы его слушать столько, сколько нужно.

Как не пытались настоять Ентин и Солтыс на том, что если кто-то и должен отчитаться, то это Сенкевич, так как именно он назначает руководителей КП, и при этом не спрашивает мнение профильного зама, Копейка стоял на своем.

В итоге, депутаты проголосовали единогласно за предложение Копейки с правкой на то, что во время доклада в зале должны находиться все начальники КП.

Стоит отметить, что ранее депутат Игорь Копейка постоянно хаял работу мэра Сенкевича, а особенно людей, которых он назначал на должности. Однако, с недавних пор, Копейка сменил гнев на милость и отовсюду хвалит градоначальника.