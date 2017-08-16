В Украине более 1,5 млн официальных переселенцев

16.08.17 08:21Сколько просмотров этой статьи80Сколько комментариев этой статьи0

Получено более 1,5 млрд грн помощи.

В Украине зарегистрировано более 1,5 млн вынужденных переселенцев из аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.

"По состоянию на 15 августа 2017 года, по данным структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций, учтено 1 589 014 переселенцев или 1 278 714 семей из Донбасса и Крыма", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 15 августа переселенцы получили 1 683 333 тыс. гривен помощи.

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