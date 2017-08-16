Курс валют на 16 августа

16.08.17 09:38Сколько просмотров этой статьи73Сколько комментариев этой статьи0

На середу, 16 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як ціна долара, так і вартість євро дещо впали.

Так, державний регуляторний орган на своєму сайті повідомляє, що вартість американського долара 16 серпня становитиме 25,59 гривні.

Зауважимо, що це на 4 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня, 15 серпня.

Водночас і ціна євро, якщо порівнювати з курсом на вівторок, також знизилася, щоправда вже суттєвіше – на 17 копійок.

Тож, у середу європейська валюта коштуватиме 30,06 гривні.

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