02.08.17 15:503350
Курс валют на 16 августа
|16.08.17 09:38
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На середу, 16 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як ціна долара, так і вартість євро дещо впали.
На середу, 16 серпня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні щодо американського долара та євро. Згідно з офіційними даними на сайті НБУ, як ціна долара, так і вартість євро дещо впали.
Так, державний регуляторний орган на своєму сайті повідомляє, що вартість американського долара 16 серпня становитиме 25,59 гривні.
Зауважимо, що це на 4 копійки більше, аніж було попереднього банківського дня, 15 серпня.
Водночас і ціна євро, якщо порівнювати з курсом на вівторок, також знизилася, щоправда вже суттєвіше – на 17 копійок.
Тож, у середу європейська валюта коштуватиме 30,06 гривні.