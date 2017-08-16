Городские власти пообещали убрать с ул.Соборной прокат детских машин

16.08.17 09:46Сколько просмотров этой статьи86Сколько комментариев этой статьи0

Сотрудники отдела контроля и надзора за благоустройством департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции совместно с сотрудниками отдела превентивной деятельности центрального отделения полиции ГУ НП в Николаевской области провели повторный рейд по ул. Соборной, сообщает Интернет-издание МедиаИнфо.

Как проинформировадли в департаменте внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского горсовета, по результатам рейда изъяты детские машинки, прокат которых на главной улице города осуществлялся без необходимых разрешений.

На нарушителей составлен протокол по ст. 164 КУоАП (нарушение порядка орушення порядку осуществления хозяйственной деятельности). В дальнейшем материалы будут переданы в суд, который и вынесет решение. Нарушителей могут оштрафовать на сумму от 17 тыс. грн. до 34 тыс. грн., а машинки - изъять.

Как подчеркнул директор департамента внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Андрей Ермолаев, предыдущий рейд по проверке незаконного проката детских машинок по ул. Соборной не удался, так как прокат машинок в дни рейда просто не работал.

  • К повторной проверке подготовились тщательнее, заранее никого не ставили в известность. В продолжение дискуссии, которая возникла на последнем заседании исполкома 14 августа, поддерживаю мнение, что такой вид деятельности, как прокат детских машинок, нужно узаконить, однако только в специально отведенных для этого местах. Улица Соборная не является таким местом. Поступает много жалоб на то, что дети на машинках сбивают людей. Обращаюсь ко всем предпринимателям: не размещайте на ул. Соборной детские машинки, гироборды. В итоге будет полиция, изъятие машинок, суд, и никакие телефонные звонки не помогут, - сказал Андрей Ермолаев.

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