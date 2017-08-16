Николаевцам предложили устроить сладкую жизнь

О кулинарном символе города, конкурсе тортов «Николаевский Наполеон» и путевке в Египет.

Без чего из Киева не возвращаются командированные? Правильно, без всеми любимого торта «Киевский». Сейчас сладкие символы уже имеют Ужгород, Одесса и другие украинские города. Скоро он должен появиться и у города Николаева, сообщает Николаевские новости.

А создадут его на конкурсе «Николаевский Наполеон» сами горожане. Организаторы приглашают всех желающих и обещают ценные призы. За третье место - три тысячи гривен и диплом. Участнику, занявшему второе место, презентуют профессиональный миксер Kitchenaid и почетный диплом.

А главный триумфатор конкурса получит диплом, памятную табличку «В этом доме живет автор кондитерского изделия «Николаевский Наполеон», сладкого символа Николаева», а также главный приз - путевку на двоих в Египет на семь дней.

По словам одного из организаторов конкурса Олега Чередниченко, вначале было много дискуссий по поводу того, что «Наполеон» слишком распространенный торт и не может быть символом города. Поэтому решено было сделать не обычный «Наполеон», а николаевский. По условиям конкурса в классический рецепт нужно привнести оригинальные изменения. «Это может быть любое изменение - корж, который будет отличаться от других, прослойка в виде другого крема, шоколада, фруктов, желе, кули, мусса и т. д.», - пояснил Олег Чередниченко. До конца августа принимаются только рецепты, без дегустаций. Для финала жюри отберет десятку лучших.

Судить конкурс будут известные николаевцы - кондитеры, политики, бизнесмены, рестораторы, журналисты. Возглавляет коллегию судей Савелий Либкин - известный одесский ресторатор, соорганизатор аналогичного конкурса в Одессе. Кстати, в Южной Пальмире подобный конкурс провели несколько лет назад. И победил торт под названием «Фонтан». Он похож по рецептуре и внешнему виду на «Захер», но имеет свои особенности. Сегодня это лакомство можно попробовать и приобрести во многих магазинах и ресторанах Одессы.

«Да, мы планируем наладить производство «Николаевского Наполеона». И я уверен, что мы увидим его в большинстве кафе, ресторанов и магазинов города Николаева», - отметил Чередниченко.

Поддержали конкурс и николаевские городские власти. «В последнее время столько негатива в общественно-политической жизни города, что подобные проекты просто необходимы. Мы были на встрече с мэром Александром Сенкевичем. Проект ему понравился, он нас поддерживает. Кстати, он тоже член судейской коллегии», - рассказал Олег Чередниченко. Участвовать в конкурсе может каждый житель города и области - от домохозяйки до авторских коллективов.

Условия «Николаевского Наполеона» таковы: