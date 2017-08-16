В Николаевской ОГА возмутились "зазывалами" на ж/д вокзале

В Николаеве перевозчик в нарушение договора организовал перевозки пассажиров по наполняемости автобусов с железнодорожного вокзала в Коблево, Очаков, Рыбаковку.

Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам транспорта Андрей Максименко, передает News.pn

Максименко пояснил, что согласно статье 32 Закона Украины «Об автомобильном транспорте», отправка или прибытия автобусов пригородных, междугородных и международных автобусных маршрутов общего пользования осуществляется только с автостанций, а в случае их отсутствия – с остановок, предусмотренных расписанием движения. В договорах между перевозчиками и ОГА указано, что перевозки осуществляются с автостанций и по определенным расписаниям движения.

«Компанию ООО «Альянс-сервис» это не волнует. Практика подачи автобусов под поезда и отправки по «заполнению» рассматривается этой компанией, как норма и стандарт работы, хватания «зазывалами» сомнительной внешности гостей города за руки тоже рассматриваются, как неотъемлемая часть бизнеса.

ОГА не вносила изменения в договоры и не предоставляла право на осуществление отправления с железнодорожного вокзала в хаотичном порядке и неконтролируемого количества автобусов», – написал советник губернатора.

Кроме того, он отметил, что в ОГА создали рабочую группу для рассмотрения возможности открытия автостанции возле железнодорожного вокзала. В облгосадминистрации считают, что к этому времени городские власти должны организовать маршрут подвоза людей к автостанции с железнодорожного вокзала или увеличить количество уже действующего городского пассажирского транспорта.

«Тем временем будет рассмотрен вопрос о расторжении договоров по вышеуказанным маршрутам с перевозчиками, которые решили по своему усмотрению и по собственным правилам осуществлять перевозки в области», – подытожил Максименко.