02.08.17 15:503350
Николаевскую область может навестить Владимир Гройсман
|16.08.17 13:00
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В четверг, 17 августа, Николаевскую область планирует посетить с рабочим визитом премьер-Министр Украины Владимир Гройсман.
В четверг, 17 августа, Николаевскую область планирует посетить с рабочим визитом премьер-Министр Украины Владимир Гройсман.
Об этом изданию "Никвести" сообщили источники в Кабмине. Собеседники издания рассказали, что визит Владимира Гройсмана на Николаевщину начали планировать еще 4 дня назад.
Его повестка дня в Николаеве еще не утверждена окончательно, среди возможных объектов указаны: ремонт трассы Т-15-08 в Снигиревском районе, осмотр котельной Николаевской детской горбольницы №2, осмотр строительства нового предприятия Agrofusion.
Отметим, сегодня Владимир Гройсман находится с рабочим визитом в Днепре.
Как пишет «Днепропетровская панорама», основная цель рабочего визита - контроль над выполнением работ по восстановлению отрезка трассы «Днепр – Запорожье», а также дальнейшее совместное планирование с руководством области прокладки второго этапа трассы «Южный обход».