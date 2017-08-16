Николаевскую область может навестить Владимир Гройсман

В четверг, 17 августа, Николаевскую область планирует посетить с рабочим визитом премьер-Министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом изданию "Никвести" сообщили источники в Кабмине. Собеседники издания рассказали, что визит Владимира Гройсмана на Николаевщину начали планировать еще 4 дня назад.

Его повестка дня в Николаеве еще не утверждена окончательно, среди возможных объектов указаны: ремонт трассы Т-15-08 в Снигиревском районе, осмотр котельной Николаевской детской горбольницы №2, осмотр строительства нового предприятия Agrofusion.

Отметим, сегодня Владимир Гройсман находится с рабочим визитом в Днепре.

Как пишет «Днепропетровская панорама», основная цель рабочего визита - контроль над выполнением работ по восстановлению отрезка трассы «Днепр – Запорожье», а также дальнейшее совместное планирование с руководством области прокладки второго этапа трассы «Южный обход».