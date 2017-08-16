Николаевскую область может навестить Владимир Гройсман

16.08.17 13:00Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

В четверг, 17 августа, Николаевскую область планирует посетить с рабочим визитом премьер-Министр Украины Владимир Гройсман.

Об этом изданию "Никвести" сообщили источники в Кабмине. Собеседники издания рассказали, что визит Владимира Гройсмана на Николаевщину начали планировать еще 4 дня назад.

Его повестка дня в Николаеве еще не утверждена окончательно, среди возможных объектов указаны: ремонт трассы Т-15-08 в Снигиревском районе, осмотр котельной Николаевской детской горбольницы №2, осмотр строительства нового предприятия Agrofusion.

Отметим, сегодня Владимир Гройсман находится с рабочим визитом в Днепре.

Как пишет «Днепропетровская панорама», основная цель рабочего визита - контроль над выполнением работ по восстановлению отрезка трассы «Днепр – Запорожье», а также дальнейшее совместное планирование с руководством области прокладки второго этапа трассы «Южный обход».

Похожие новости

22.06.17 20:58Гройсман поддержал возобновление работы завода имени 61 коммунара

26.05.17 20:15Определен аудитор НАБУ по квоте Кабмина

26.05.17 16:56Облгазы будут платить за газораспределительные сети - Гройсман

26.05.17 15:26Гройсман: Говорите, если министры не ходят на комитеты, я поправлю

21.02.17 11:28Чиновник из Литвы рекомендовал городу Николаеву участвовать в конкурсе «Молодежная столица Европы»

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Среда, 16.08.2017

Закругление верхнее-левое

15:31Возле лондонского аэропорта прогремел взрыв

15:10The Economist назвал самый комфортный город мира

14:42СБУ заявила, что поймала шпиона ФСБ в своих рядах

14:30В Николаеве сбили пожилую женщину, выходившую из трамвая

14:18В Николаевской области понизилась рождаемость

13:35Королева поп-музыки Мадонна празднует 59-летие: интересные факты из жизни звезды

13:21В Киеве подожгли офис коммунального предприятия

13:00Николаевскую область может навестить Владимир Гройсман

12:36В параде в Киеве поучаствуют девять стран НАТО

12:25В Николаеве возле "Колоса" на пешеходном переходе перевернулся зерновоз

12:14Режиссера Полански опять обвинили в изнасиловании

12:05Суд арестовал недвижимость министра энергетики

11:57Под Николаевом обрушился вновь построенный элеватор, принадлежащий депутату областного совета

11:48В Славянске 9-летний мальчик отдал 130 тысяч мошеннику

11:3716 августа - Международный день защиты бездомных животных

11:17Эксперты назвали ключевой недостаток нового iPhone

10:48Завтра Николаевщину с рабочим визитом посетит премьер-министр Украины Владимир Гройсман

10:40В Николаевской ОГА возмутились "зазывалами" на ж/д вокзале

10:27Где в Николаеве не будет света: найди свой адрес

10:13Николаевцам предложили устроить сладкую жизнь

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

02.08.17 15:503350

Ушел из жизни известный николаевец Василий Фляк

02.08.17 16:113010

Демченко считает, что сегодняшняя сессия облсовета – это надругательство над «всеми нами вместе взятыми»

02.08.17 16:303050

Я не знаю Геннадия Левченко, - Романчук отрицает своё знакомство с беглым помощником главы Николаевского облсовета

02.08.17 16:453080

Сессия Николаевского облсовета таки согласилась принять на баланс портовую больницу

Самые читаемые

05.08.17 10:0816770

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

03.08.17 09:387430

Сегодня Национальный День арбуза в США

03.08.17 17:007380

В Николаеве проводят санитарную очистку и облагораживают парк «Победа»

03.08.17 15:237340

Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама