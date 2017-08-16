В Николаевской области понизилась рождаемость

В сравнении с 2016 годом, за 2017 год в Николаевской области снизилось количество новорожденных детей на 260 человек

В родильных домах Николаева в первом полугодии 2017 появился на свет 4000 927 младенцев, а в 2016-м - 5000 187, информирует издание "Николаев24".

Не смотря на снижения рождаемости, снизилось и количество смертности, умирать в Николаевской области сталь меньше по сравнению с 2016 годом.