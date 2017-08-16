Создана рабочая группа по выявлению возбудителя холеры

Сегодня, 16 августа, под председательством первого вице-мэра Андрея Дадиверина состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посвященное предупреждению заболевания населения особенно опасными болезнями, в частности холерой.

Об этом сообщается на официальном сайте Николаевского горсовета.

Как рассказал заместитель директора ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Александр Игнатенко, из пробы воды, отобранной 7 августа из Ингула в районе пешеходного моста, был выделен возбудитель холеры. Пробы были отосланы в одесскую лабораторию, которая подтвердила предварительные выводы. Повторные пробы дали аналогичный результат. Важно, что в других водоемах, где отбирались пробы, возбудитель не обнаружен.

— Данная ситуация говорит о том, что в районе пешеходного моста происходит сброс, есть источник, который выделяет данный возбудитель. В других местах такого нет, — отметил Александр Игнатенко.

Как стало известно в ходе мероприятия, возбудитель холеры мог попасть в воду из-за сбросов учреждений и организаций, которые находятся неподалеку. Кроме того, опасная культура могла попасть из ливневой канализации, расположенной рядом с тем местом. Поскольку городская канализационная сеть там не проходит, возможно, что кто-то несанкционированно подключился к ливневой канализации и сбрасывает туда зараженную воду. Это главные возможные причины попадания Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa в акваторию Ингула.

Чтобы решить проблему, необходимо найти источник опасности. Для этого было принято решение создать рабочую группу, в которую вошли соответствующие специалисты. Они проверят прилегающие учреждения и организации, а также узнают, есть ли нелегальные подключения к ливневой канализации. Когда источник возбудителя холеры будет выявлен, его изолируют.

Кроме того, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение запретить купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана – всех водоемах города и ограничить проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах. Также будет усилен контроль за торговлей речной рыбой на рынках, а также будут проводиться рейды для недопущения продажи рыбной продукции в неотведенных для этого местах. Руководителям учреждений с массовым пребыванием людей рекомендовали усилить санитарно-эпидемиологический режим.

Ограничения будут действовать на период угрозы возникновения опасных инфекционных болезней.