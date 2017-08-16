Создана рабочая группа по выявлению возбудителя холеры

16.08.17 15:49Сколько просмотров этой статьи89Сколько комментариев этой статьи0

Сегодня, 16 августа, под председательством первого вице-мэра Андрея Дадиверина состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, посвященное предупреждению заболевания населения особенно опасными болезнями, в частности холерой.

Об этом сообщается на официальном сайте Николаевского горсовета.

Как рассказал заместитель директора ГУ «Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины» Александр Игнатенко, из пробы воды, отобранной 7 августа из Ингула в районе пешеходного моста, был выделен возбудитель холеры. Пробы были отосланы в одесскую лабораторию, которая подтвердила предварительные выводы. Повторные пробы дали аналогичный результат. Важно, что в других водоемах, где отбирались пробы, возбудитель не обнаружен.

— Данная ситуация говорит о том, что в районе пешеходного моста происходит сброс, есть источник, который выделяет данный возбудитель. В других местах такого нет, — отметил Александр Игнатенко.

Как стало известно в ходе мероприятия, возбудитель холеры мог попасть в воду из-за сбросов учреждений и организаций, которые находятся неподалеку. Кроме того, опасная культура могла попасть из ливневой канализации, расположенной рядом с тем местом. Поскольку городская канализационная сеть там не проходит, возможно, что кто-то несанкционированно подключился к ливневой канализации и сбрасывает туда зараженную воду. Это главные возможные причины попадания Vibrio cholerea O1 биовар Eltor серовар Ogawa в акваторию Ингула.

Чтобы решить проблему, необходимо найти источник опасности. Для этого было принято решение создать рабочую группу, в которую вошли соответствующие специалисты. Они проверят прилегающие учреждения и организации, а также узнают, есть ли нелегальные подключения к ливневой канализации. Когда источник возбудителя холеры будет выявлен, его изолируют.

Кроме того, комиссия ТЭБ и ЧС приняла решение запретить купаться и ловить рыбу в акватории Ингула, Южного Буга и Днепровского лимана – всех водоемах города и ограничить проведение культурно-массовых мероприятий на водных объектах. Также будет усилен контроль за торговлей речной рыбой на рынках, а также будут проводиться рейды для недопущения продажи рыбной продукции в неотведенных для этого местах. Руководителям учреждений с массовым пребыванием людей рекомендовали усилить санитарно-эпидемиологический режим.

Ограничения будут действовать на период угрозы возникновения опасных инфекционных болезней.

Похожие новости

15.08.17 20:30Холера в Николаеве: медики в состоянии «боевой» готовности

15.08.17 19:12Вылов рыбы и купание в реках Николаева запрещено!

14.08.17 16:52В Южном Буге обнаружена палочка холеры

24.03.17 11:40«Николаевводоканал» уверяет, что нечистоты в Южный Буг около Ингульского моста не сливает

04.03.17 10:16Под Николаевом загорелись плавни на реке Южный Буг

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Среда, 16.08.2017

Закругление верхнее-левое

21:00На Николаевщине мужчина хранил дома оружие и наркотики

20:42Народний синоптик прогнозує ще дві хвилі похолодання до кінця серпня

20:21З японського зоопарку втекла черепаха. За два тижні вона просунулася на 140 метрів

20:04В Николаевской области значительно вырос уровень преступности среди подростков

19:50Uber запустится в еще одном украинском городе

19:28Названа сумма, которую отдает каждый украинец на содержание Верховной Рады

19:10Пропавшую мать с ребенком нашли николаевские полицейские

18:50Рівень безробіття в Україні зменшився до 1,2% - Держстатистики

18:32Порошенко распорядился провести расследование ситуации с ракетными двигателями

18:20Сенкевич дал комментарий по поводу празднования Дня города

18:04Яценюк стал совладельцем известного телеканала

17:45Гройсман заявив, що пенсійна реформа – під загрозою знищення

17:34Около 2000 детей с инвалидностью остались без лекарств в Николаеве

17:16На ЧАЕС запустять завод з переробки рідких радіоактивних відходів

16:58Сенкевич собрал совещание с официальными лицами "Укргазбанка"

16:44Киев назван одним из худших городов для жизни по версии The Economist

16:32Сериал Моя прекрасная няня на украинском шокировал аудиторию

16:20Депутаты хотят разорвать договор с «LNK energy» на добычу биогаза в угоду «Николаевоблтеплоэнерго»

16:05Мэрия Николаева бессильна перед детскими машинками на Соборной

15:49Создана рабочая группа по выявлению возбудителя холеры

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

03.08.17 08:023220

Доба в АТО минула без втрат – штаб

03.08.17 08:196140

Дивні жарти "Укрзалізниці": людям продали квитки в неіснуючі вагони

03.08.17 08:303290

Курс валют на 3 августа

03.08.17 08:543150

Где в Николаеве не будет света: найдите свой адрес

Самые читаемые

05.08.17 10:0817560

В скором будущем николаевский аэропорт будет в состояние принимать Airbus и Boeing

03.08.17 09:387480

Сегодня Национальный День арбуза в США

03.08.17 15:237440

Какой сегодня православный праздник: 3 августа - День памяти святого пророка Иезекииля

03.08.17 17:007420

В Николаеве проводят санитарную очистку и облагораживают парк «Победа»

 Дата следующего розыгрыша: 19.08.2017

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама