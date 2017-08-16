Депутаты хотят разорвать договор с «LNK energy» на добычу биогаза в угоду «Николаевоблтеплоэнерго»

16.08.17 16:20Сколько просмотров этой статьи81Сколько комментариев этой статьи0

Депутаты горсовета планируют расторгнуть контракт с компанией «LNK energy», которая занимается добычей биогаза на полигоне твердых бытовых отходов в Николаеве, и перезаключить договор с «Николаевоблтеплоэнерго».

Как рассказал заместитель городского головы Мкртыч Мкртчан частная компания «LNK energy» добывает биогаз на одной из николаевских свалок, при этом платит всего лишь пять процентов от дохода в бюджет города Николаева.

По сообщению Шиповника, депутат от «Оппозиционного блока» Игорь Копейка возмутился, что компания выплачивает всего лишь пять процентов в бюджет города:

– Там возник вопрос по поводу «LNK energy» пяти процентов, мы просили чтобы нам дали биографию данного вопроса, кто принимал данное решение и кто ответсвенный за него. По сути биогаз, который выделяет свалка – это продукт переработки. Свалка – коммунальная собственность. Мы биогаз продаем или его просто так берут и пять процентов за это отдают?

«Оппозиционер» Александр Гусев предложил отдать добычу биогаза «Николаевоблтеплоэнерго»:

— Это какая-то частная компания добывает у нас газ на свалке? Восемь миллионов – это то, что может предприятие зарабатывать на этом биогазе. Почему этим не заняться нашему будущему коммунальному предприятию — «Николаевоблтеплоэнерго»? Мы сегодня ломаем голову, где взять ресурс для того, чтобы предприятие не было в убытках, а тут вот валяется под ногами этот ресурс, прекрастная свалка.

Но вице-мэр заявил, что будет рассматриваться вопрос о том, каким образом произошло снижение процентной ставки:

– Мы как горсовет должны быть порядочные, у нас есть заключенные договора. Мы знаем, что скважины бурили, однако, это был пилотный проект, потом заключили договора с предприятием. На самом деле бурение скважин и оборудование, которое там работает это тоже большие инвестиции.

Александр Гусев добавил, что не понимает почему добычей газа занимается частное предприятие вместо коммунального:

– Каким образом они вообще зашли на эту свалку и стали добывать там биогаз? А скважины, на которых добывают, это они разработали? Они нашли? Я был уверен, что это добывает сам «Николаевкоммунтранс», а оказалось, это частная конторка какая-то. Я этого не могу понять. Восемь миллионов в год валяются, почему это на поддержку коммунального предприятия не идет? Газ коммунальный, лунки, то есть, скважины сделала какая-то другая компания, потом эта частная компания пришла на все готовое, добывает этот газ и дает пять процентов в год. Откровенно говоря, почему не 50 процентов, грубо говоря?

Члены комисси сошлись на том, что хотят услышать мнение директора «Николаевкоммунтраса» ( Андрея Цызина, – прим.ред.) как он видит вариант добычи биогаза «Николаевоблтеплоэнерго».

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