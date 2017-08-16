Киев назван одним из худших городов для жизни по версии The Economist

Киев попал в топ-10 городов наименее благоприятных для жизни.

При этом он занял 131 место из 140 лучших городов мира в общем списке.

Об этом говорится в ежегодном исследовании журнала The Economist, сообщает УНИАН.

Так, за последние пять лет Киев продемонстрировал самое стремительное снижение позиций. Его показатели в рейтинге снизились на 21,4%.

Отмечается, что показатели Украины в целом демонстрируют некое возрождение, которое находится под угрозой из-за беспорядков, экономической нестабильности и продолжающейся войны на Донбассе.

При этом наиболее непригодным городом для жизни назван Дамаск (Сирия), он занял последнее, 140-е место.

В десятку худших также вошли Лагос (Нигерия) и Триполи (Ливия).

Лидером рейтинга лучших городов уже седьмой год подряд стал австралийский Мельбурн. Он получил оценку 97,5 из 100 баллов в рейтинге. На втором месте - Вена (Австрия), на третьем - Ванкувер (Канада). При этом она отстает от Мельбурна всего на 0,1 процентного пункта.

Кроме того, в топ-10 вошли Калгари (Канада), Аделаида (Австралия), Перт (Австралия), Окленд (Новая Зеландия), Хельсинки (Финляндия) и Гамбург (Германия). Российская столица Москва осталась на той же позиции, что и в 2016 году - на 80 месте.