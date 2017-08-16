На ЧАЕС запустять завод з переробки рідких радіоактивних відходів

На промисловому майданчику Чорнобильської атомної електростанції в грудні 2017 року планують запустити завод з переробки рідких радіоактивних відходів.

Про це йдеться в повідомленні Державного агентства України з управління зоною відчуження в Facebook.

"У грудні 2017 року на проммайданчику ЧАЕС планують ввести в експлуатацію завод з переробки рідких радіоактивних відходів", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що на заводі будуть перероблятися рідкі радіоактивні відходи, що накопичилися за час експлуатації, і ті, які утворилися в процесі зняття з експлуатації ЧАЕС, а також експлуатаційні рідкі РАВ об'єкта "Укриття".

Наразі більше 20 тис. кубометрів відходів знаходяться в сховищах. Після переробки їх відправлять на довгострокове зберігання. Завод розрахований на переробку відходів протягом 20 років. Завершення всього обсягу робіт з введення заводу в експлуатацію заплановано на травень 2018 року.