Гройсман заявив, що пенсійна реформа – під загрозою знищення

16.08.17 17:45Сколько просмотров этой статьи77Сколько комментариев этой статьи0

Прем'єр Володимир Гройсман заявив, що нардепи запропонували багато «шкідливих» правок до закону про пенсійну реформу.

На цьому він наголосив під час робочої поїздки до Херсонської області, пише «Укрінформ».

«Є багато поправок до цього закону, які вже надали депутати, і ці поправки можуть знівелювати, просто знищити цей закон. Тому наше завдання – врятувати цей закон від такої, я б сказав, руйнуючої модифікації й отримати підтримку українських парламентаріїв – а, як ви знаєте, у першому читанні його підтримали 282 депутати – та вийти на фінал і ухвалення у вересні», –сказав глава Уряду.

Водночас, керівник Кабміну наголосив, що відповідальність лежить на кожному депутатові, який голосуватиме за цей закон.

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