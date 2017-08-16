Сенкевич дал комментарий по поводу празднования Дня города

Николаевский городской голова Александр Сенкевич ответил на вопрос о том, как планируется отпраздновать День Города, который пройдет уже меньше, чем через месяц.

Об этом он рассказал в комментариях НикВестям.

По словам городского головы, на сегодняшний день он еще не знает, какая программа празднования запланирована. Единственное, что пока известно Александру Сенкевичу – это участие в праздновании Дня Города звезды «масштаба СНГ».

"Вы знаете, в понедельник будет аппаратное совещание, я там спрошу, я не в курсе, я не вникал. Концерт? Я думаю, что одна звезда масштаба СНГ будет. Это уже точно. Во всяком случае нам пообещало одно предприятие, что они пригласят эту группу, скажем так. В масштабах СНГ, опять же говорю, это не мирового уровня звезда", - сказал Александр Сенкевич.

Также, городской голова выразил надежду, что состоятельные николаевцы помогут городу «ощутить себя здоровым».

"Очень бы хотелось, чтобы горожане, бизнесмены, люди состоятельные не только колесили на дорогих машинах по городу, выплевывая жвачку в окно, но иногда помогали городу ощущать себя здоровым."