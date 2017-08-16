Рівень безробіття в Україні зменшився до 1,2% - Держстатистики

Як поінформували у Держстатистики з посиланням на дані служби зайнятості, на кінець липня кількість зареєстрованих безробітних становила 319,9 тис., з яких 256,9 тис. осіб отримують допомогу по безробіттю.

За інформацією відомства, у липні середній розмір допомоги був на рівні 2040 грн.

За даними Держстатистики, на кінець червня кількість офіційно зареєстрованих безробітних становила 330,2 тис. осіб, з яких 265,1 тис. людей отримували допомогу по безробіттю.