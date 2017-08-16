Названа сумма, которую отдает каждый украинец на содержание Верховной Рады

Обычный официально трудоустроенный гражданин Украины отдает на содержание Верховной Рады Украины 72 гривны в год, сообщает Слово и дело.

Сообщается, что в это же время расходы по отдельным статьям являются очень большими. Так, зарплатный фонд парламента в 2017 году составил 548,4 миллиона гривен, из которых 416,4 миллиона предназначены на зарплаты депутатам и другим сотрудникам ВРУ, 75,5 миллиона гривен пойдут на стимулирующие доплаты и надбавки. 29,2 миллиона гривен предназначены для материальной помощи, 27,3 миллиона гривен выделены на премии, а остальные 2,2 миллиона гривен - на командировки по территории страны.

Помимо ежемесячной заработной платы, граждане Украины оплачивают работу помощников-консультантов, аренду жилья, проезд в пределах Украины, телефонную связь, командировки помощников, помещения для приема избирателей в избирательных округах, канцтовары и аренду помещений для собраний.

Подчеркивается, что всего площадь административных зданий парламента равна 75,133 тысячам квадратных метров. На то, чтобы обслужить их в текущем году, выделено 110,7 миллионов гривен. На оплату коммунальных услуг выделено 39,3 миллиона гривен из Госбюджета, а на удержание автопарка на балансе парламента будет потрачено 50 миллионов гривен.

Отмечается, что на принятие одного законопроекта тратится около 423,6 тысячи гривен.