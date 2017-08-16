Uber запустится в еще одном украинском городе Международный сервис заказа такси Uber начнет предоставлять услуги в Виннице в конце августа. АВТО Uber запустится в еще одном украинском городе Сьогодні о 18:35•Контракты Международный сервис заказа такси Uber начнет предоставлять услуги в Виннице в конце августа. Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на данные местных СМИ. Запуск Uber в Виннице состоится сразу после Дня Независимости Украины. Непосредственно перед запуском пройдет массированная рекламная кампания по всему городу. Сейчас уже работает сайт Uber Винница, с помощью которого водители могут зарегистрироваться для работы в службе такси. Для этого необходимо указать свою фамилию, имя, прислать отсканированные копии водительского удостоверения, техпаспорта на автомобиль, полиса гражданского страхования, а также фото автомобиля. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама