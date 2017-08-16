03.08.17 08:023220
Uber запустится в еще одном украинском городе
|16.08.17 19:50
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Международный сервис заказа такси Uber начнет предоставлять услуги в Виннице в конце августа.
Международный сервис заказа такси Uber начнет предоставлять услуги в Виннице в конце августа.
АВТО
Uber запустится в еще одном украинском городе
Сьогодні о 18:35•Контракты
Международный сервис заказа такси Uber начнет предоставлять услуги в Виннице в конце августа.
Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на данные местных СМИ.
Запуск Uber в Виннице состоится сразу после Дня Независимости Украины. Непосредственно перед запуском пройдет массированная рекламная кампания по всему городу.
Сейчас уже работает сайт Uber Винница, с помощью которого водители могут зарегистрироваться для работы в службе такси. Для этого необходимо указать свою фамилию, имя, прислать отсканированные копии водительского удостоверения, техпаспорта на автомобиль, полиса гражданского страхования, а также фото автомобиля.