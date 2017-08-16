Uber запустится в еще одном украинском городе

16.08.17 19:50Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

Международный сервис заказа такси Uber начнет предоставлять услуги в Виннице в конце августа.

АВТО

Uber запустится в еще одном украинском городе

Сьогодні о 18:35•Контракты

Международный сервис заказа такси Uber начнет предоставлять услуги в Виннице в конце августа.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на данные местных СМИ.

Запуск Uber в Виннице состоится сразу после Дня Независимости Украины. Непосредственно перед запуском пройдет массированная рекламная кампания по всему городу.

Сейчас уже работает сайт Uber Винница, с помощью которого водители могут зарегистрироваться для работы в службе такси. Для этого необходимо указать свою фамилию, имя, прислать отсканированные копии водительского удостоверения, техпаспорта на автомобиль, полиса гражданского страхования, а также фото автомобиля.

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