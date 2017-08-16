Народний синоптик прогнозує ще дві хвилі похолодання до кінця серпня

16.08.17 20:42Сколько просмотров этой статьи51Сколько комментариев этой статьи0

У серпні в україні буде дві хвилі похолодання одна з них почнеться вже незаборм.

Про це розповів народний синоптик Леонід Горбань, пише ТСН.ua.

За його словами, перше різке зниження температури відбудеться вже у четвер, 17 серпня. Протягом чотирьох днів, до 22 серпня, температура вдень триматиметься на рівні 21-22 градусів тепла.

Після цього в Україні знову відбудеться потепління до 25-26 градусів вдень, яке триватиме до 26 серпня, а потім - знову поступове похолодання.

"А вже з 26 серпня відбудеться вже повне пониження температури. І з 28-29 серпня розпочнуться дощі. Падіння температури складатиме до 20-21 градусів вдень", - розповів Горбань.

Як і фахівці Укргідрометцентру, народний синоптик порівнює цьогорічну спеку з літом 2010 року.

"Тільки тоді центр засухи прораховувався у Поволжі. Мій розрахунок вказував на те, що в радіусі 1,5 тис. км навколо Поволжя жодного врожаю не буде. І тоді дійсно сім областей РФ прибирання врожаю не робили, все згоріло. А цього року центром засухи стала європейська частина континенту. У Греції та Португалії з новою силою спалахнули лісові пожежі. Що відбувається в Італії, Португалії, Іспанії, Хорватії, Чорногорії, Греції, Болгарії, Румунії - видно у ЗМІ. Центр цього антициклону поширюється до 3 тис. км, тож і ми потрапили у цю зону", - пояснив народний синоптик доволі високі цьогорічні температури.

Довідка. Народний синоптик Леонід Горбань робить прогнози, використовуючи закономірності впливу планет Сонячної системи на клімат Землі. У своїй роботі він послуговується методикою розрахунку числових рядів планет, яку було виявлено ще у древньому Китаї. Цієї працею цікавився, зокрема, Піфагор.

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