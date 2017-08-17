Курс валют на 17 августа

17.08.17 08:49Сколько просмотров этой статьи66Сколько комментариев этой статьи0

На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,57 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 августа установлены на таком уровне:

25,572720 грн за доллар;

29,945655 грн за евро;

0,428700 грн за российский рубль;

32,909845 грн за фунт стерлинг.

По сравнению с 16 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара совсем незначительно упала, курс евро упал, российский рубль поднялся в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг стал дешевле.

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