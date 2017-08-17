Курс валют на 17 августа На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,57 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег. Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 августа установлены на таком уровне: 25,572720 грн за доллар; 29,945655 грн за евро; 0,428700 грн за российский рубль; 32,909845 грн за фунт стерлинг. По сравнению с 16 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара совсем незначительно упала, курс евро упал, российский рубль поднялся в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг стал дешевле. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама