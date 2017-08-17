03.08.17 11:517040
Курс валют на 17 августа
|17.08.17 08:49
|66
|0
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,57 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
На сегодня официальный курс гривны установлен на уровне 25,57 грн / долл., Передает УНН со ссылкой на Курс Денег.
Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 17 августа установлены на таком уровне:
25,572720 грн за доллар;
29,945655 грн за евро;
0,428700 грн за российский рубль;
32,909845 грн за фунт стерлинг.
По сравнению с 16 августа, с курсом валют установилась такая ситуация: стоимость доллара совсем незначительно упала, курс евро упал, российский рубль поднялся в цене, но изменения незначительны, фунт стерлинг стал дешевле.