Налогоплательщики увеличили перечисления в бюджет на 28%

Налогоплательщики в январе-июле по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличили перечисления в общий фонд государственного бюджета на 28%, до 412 миллиардов гривень

Сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

"По итогам января-июля 2017 мы получили увеличение поступлений почти на 90 миллиардов гривень по сравнению с прошлым годом. При этом в течение всего 2017 ГФС ежемесячно обеспечивает перевыполнение плановых показателей по поступлениям в бюджет. Таких результатов удалось достичь благодаря усилению мер по детенизации экономики, усиленной борьбе с контрабандой и нарушением таможенных правил", - цитируются в сообщении слова главы Фискальной службы Мирослава Продана.

Он также сообщил, что, в частности, в июле в общий фонд госбюджета поступило почти 55 миллиардов гривень, по сравнению с июлем 2016 года поступления увеличились на 23%.

ГФС отметило, что 95% из общей суммы сбора января-июля уплачено налогоплательщиками добровольно.

Контрольно-проверочная работа и меры принудительного взыскания составляют лишь 5%.

"Такие результаты свидетельствуют о росте налоговой культуры наших налогоплательщиков и понимание бизнесом необходимости своевременно и в полном объеме уплачивать налоги и сборы", - считает Продан