Пять украинских телеканалов начали вещание на Крым

17.08.17 12:05Сколько просмотров этой статьи95Сколько комментариев этой статьи0

Есть большая вероятность создания еще одного мультиплекса, сообщили в НОТУ.

На временно оккупированный Крым с использованием телебашни в Чонгаре Херсонской области начали вещание Национальная общественная телерадиокомпания Украины, Черноморская ТРК, ICTV, 5 канал и канал Тонис.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Он отметил, что цифровое телевидение включено в тестовом режиме.

С 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября – с мощностью 1 кВт.

"Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинскую речь на видео", – обратился Костинский.

По его словам, есть большая вероятность создания еще одного мультиплекса, в который войдут еще 5 украинских телеканалов.

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