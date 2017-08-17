Пять украинских телеканалов начали вещание на Крым
|17.08.17 12:05
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Есть большая вероятность создания еще одного мультиплекса, сообщили в НОТУ.
На временно оккупированный Крым с использованием телебашни в Чонгаре Херсонской области начали вещание Национальная общественная телерадиокомпания Украины, Черноморская ТРК, ICTV, 5 канал и канал Тонис.
Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.
Он отметил, что цифровое телевидение включено в тестовом режиме.
С 1 сентября мультиплекс начнет работать в обычном режиме с мощностью 0,3 кВт. С 1 ноября – с мощностью 1 кВт.
"Прошу земляков, проживающих в Яны Капу (Красноперекопске), Джанкое, Красноперекопском и Джанкойском районах, направлять свои цифровые антенны на Чонгар, ловить сигнал и фиксировать украинскую речь на видео", – обратился Костинский.
По его словам, есть большая вероятность создания еще одного мультиплекса, в который войдут еще 5 украинских телеканалов.