Здрастуй, школо! З 2018 року всі першокласники навчатимуться за новою програмою

17.08.17 12:18Сколько просмотров этой статьи85Сколько комментариев этой статьи0

Міністерство освіти і науки схвалило зміни в навчальних програмах для 1-4 класів загальноосвітніх шкіл.

З 2018 року за новим державним стандартом початкової освіти навчатимуться всі першокласники України.

«До масштабного запровадження стандарту мають пройти перепідготовку понад 22 тис. учителів. Зараз іде доопрацювання модельного курсу для цих учителів, а також розробка дистанційної складової їхнього навчання. Однак треба пам'ятати, що досить значна частина обов'язків щодо організації перепідготовки ляже на плечі інститутів післядипломної педагогічної освіти (ІППО), що перебувають під керівництвом місцевих органів влади», - сказала міністр.

Також Гриневич зазначила, що більшість областей відповідально поставилися до підготовки початкових класів у 100 школах, які будуть пілотувати новий держстандарт початкової освіти цього року.

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